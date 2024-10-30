انتهاء يومين من محادثات هدنة غزة بقطر دون إحراز تقدم

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن يومين من محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهيا في الدوحة هذا الأسبوع دون صدور أي تصريح من الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين حول ما إذا كانت المقترحات الأخيرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام في القطاع الفلسطيني قد نجحت في التوصل إلى اتفاق أقرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوسطاء والمفاوضين غادروا العاصمة القطرية، في حين يواصل مسؤولون من المستوى المتوسط ​​مناقشاتهم بشأن المقترحات.

واعتُبرت المفاوضات التي جرت في الدوحة يومي الأحد والاثنين الماضيين على نطاق واسع بمثابة المحاولة الأخيرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال أحد المصادر "لا نرى أي تحرك حتى بعد أن تعرف جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، من سيتولى الرئاسة في البيت الأبيض. علاوة على ذلك، لا نرى أن ما يتم تقديمه الآن مقبول لدى إسرائيل أو حماس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أيدت اقتراحا مصريا بوقف إطلاق النار لفترة وجيزة في غزة - لمدة تتراوح بين 48 و72 ساعة وفقا للمصادر - والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق حماس سراح خمسة رهائن مقابل عدد غير محدد من الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الخطة تتضمن أيضا فتح المزيد من الطرق للمساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.