القومي للمرأة ينظم فعاليات حفل تكريم شركاء النجاح من برنامج "هي تقود"

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل تكريم" شركاء النجاح" من برنامج "هي تقود"، والذي يقام بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، والشركة المصرية للاتصالات، وبنك مصر، إلى جانب شركة أباتشي، وشركة مدكور.

و شهد الحفل حضور الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، والأستاذة دينا حسين عضوه المجلس ومقررة لجنة الشباب، والاستاذة نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس، والنائب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة" ylf"،وعدد من موجهي المجلس من مختلف المحافظات، إضافة إلى حضور عدد كبير من ممثلين الوزارات، والقطاع الحكومي، والخاص، بالإضافة للمجال الإعلامي.

وأكد الدكتور ماجد عثمان على أهمية الجهد المبذول في برنامج "هي تقود"، حيث أرسى هذا المشروع مبادئ المشاركة بين الجهات الحكومية والتي قدمت الدعم الكبير للتعليم الفني، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية.

وأكدت دينا حسين على أن جميع الأطراف المشاركة قد بذلت جهودا كبيرة للنهوض بالبرنامج، وهو الأمر الذي ترك أثره الإيجابي على طالبات التعليم الفني المشاركات من مختلف المحافظات.

من جانبه، قدم النائب أحمد فتحي الشكر إلى المجلس القومي للمرأة لجهوده ومساهمته في وصول البرنامج إلى 10 محافظات، وكذلك جهود الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الدعم، كما شكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جهودها الحثيثة خلال البرنامج، مؤكدا على أن تكاتف الجهود ساهم فى تغيير صورة التعليم الفني في مصر عبر نقل الخبرات اللازمة للطالبات.

و تضمنت الفعاليات جلسة بعنوان " صناع الأثر: شركاؤنا في دعم رائدات أعمال التعليم الفني في مصر" تحدث فيها موجهو البرنامج وإحدى الطالبات المشاركات عن تجربتهم الثرية طوال الفترة الماضية بالبرنامج حتى وصولنا الى هذه اللحظة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من أعضاء لجان التحكيم من المجلس القومي للمرأة، وموجهي المجلس القومي للمرأة من مختلف المحافظات، إلى جانب موجهي برنامج هي تقود وكذلك أعضاء لجنة التحكيم من بنك مصر، وأعضاء لجان التحكيم من شركة أباتشي و من الشركة المصرية للاتصالات، كما تم تكريم المدرسين و مديري المدارس المشاركة، وموجهي بنك مصر، إضافة إلى ممثلي شركة مدكور.

جدير بالذكر أن برنامج "هي تقود"، يذكر أن برنامج "هى تقود she leads -" يهدف الى دعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

وقد نجح البرنامج فى تقديم أكثر من 4500 دورة تدريبية، لأكثر من 500 ألف طالبة في مدارس التعليم الفني في 20 مدرسة مختلفة بعشر محافظات مصرية.