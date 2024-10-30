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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يكرم عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر السابق

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كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 238، الدكتور أحمد أسامة مصطفى عميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته لمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر .

 جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة،  الشكر والتقدير للدكتور أحمد أسامة، لجهوده المبذولة  وإسهاماته في تطوير المعهد، والارتقاء به، مؤكداً استمرار مسيرة العمل والعطاء  من خلال التعاون بين كل الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم.

وأشار إلى  أن التكريم جاء انطلاقاً من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة مجلس جامعة بني سويف اعضاء المجلس