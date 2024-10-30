جامعة بني سويف تكرم عميد الخدمة الاجتماعية التنموية السابق لجهوده

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجلسته رقم 238، الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية السابق، لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته للكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور أبو الحسن عبد الموجود، لجهوده المبذولة واسهاماته في تطوير الكلية، والارتقاء بها، ومتنميًا له التوفيق والسداد في منصبه الحالي كنائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشؤون الأكاديمية، مؤكدًا على استمرار مسيرة العمل والعطاء من خلال التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، منوهًا أن التكريم جاء انطلاقًا من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.