ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بني سويف تكرم عميد الخدمة الاجتماعية التنموية السابق لجهوده

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يكرم عميد كلية الخدمة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بجلسته رقم 238، الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية السابق، لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته للكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور أبو الحسن عبد الموجود، لجهوده المبذولة واسهاماته في تطوير الكلية، والارتقاء بها، ومتنميًا له التوفيق والسداد في منصبه الحالي كنائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشؤون الأكاديمية، مؤكدًا على استمرار مسيرة العمل والعطاء من خلال التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، منوهًا أن التكريم جاء انطلاقًا من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف مجلس جامعة بني سويف عميد كلية الخدمة الاجتماعية