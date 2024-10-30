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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

6 شهداء و 20 مصابًا في قصف إسرائيلي غرب غزة

غزة
غزة
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أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 6 شهداء ونحو 20 مصابا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء.
وأكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 8 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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