6 شهداء و 20 مصابًا في قصف إسرائيلي غرب غزة

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 6 شهداء ونحو 20 مصابا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء.

وأكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 8 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.