مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 238، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أن هذا التكريم ياتى تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى العمل خلال السنوات الماضية، ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة، وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر طيب يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم:محمود عبد العظيم أحمد بكلية التجارة، وبدوي محمد حسن سليمان بإدارة الجامعة، ومجدى سيد محمد أبو زيد بكلية التكنولوجيا والتعليم، ونادية قرنى محمد بكلية الطب البيطرى، ورضوان كمال على بكلية التجارة، والأستاذ أحمد فتحي سعيد أحمد بكلية الصيدلة، وعبد الناصر محمد قطب بكلية الزراعة، ومحمود أحمد إبراهيم بكلية الطب البيطري.