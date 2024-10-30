قاتلة سيدة السلام: "ذبحت أختي وطفلها بسبب الغيرة"

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل وطفلها علي يد شقيقتها، وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام، ان المجني عليها لديها طفلان توأم وانتقلت للعيش في منزل والدتها بعد وفاتها.

مشادة كلامية

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة كانت تزور المجني عليها يوم الواقعة وأثناء حديثهما نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب غيرة المتهمة من الأخيرة واحتد الخلاف بسبب الاقامة في الشقة وأنها ليست من حقها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة قامت بضرب شقيقتها وطعنتها في رقبتها بواسطة سكين ثم استدارت فوجدت ابنها فخافت أن يفضح أمرها فامسكت بالطفل وذبحته من رقبته، ثم قامت ببعثرة محتويات الشقة حتي تظهر انها جريمة سرقة وتبعد الشبهة عنها.

الطفل اختبأ في الحمام

وتبين من التحقيقات، أن الطفل التوأم في الغرفة شعر برائحة الدخان وشاهد تصاعد النيران فاختبأ بالحمام حتي أخرجه الجيران، وأبلغوا قوات الشرطة التي اكتشفت الجريمة.

تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص وبعد اخماد النيران تبين العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي شقيقة المجني عليها وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.