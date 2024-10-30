جوميز يخصص فقرة للتدريب على الكرات الحرة فى مران الزمالك

خصص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد الركلات الحرة في نهاية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام جميع لاعبي الفريق بسداد ركلات حرة على المرمى تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.