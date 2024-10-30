ندياي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض اللاعب تدريباته التأهيلية، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.