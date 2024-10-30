مع اقتراب فصل الشتاء.. تعرف على أبرز الأمراض الموسمية وأعراضها.. نصائح الأطباء للوقاية وضمان صحة أفضل

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد احتمالية انتشار العديد من الأمراض الموسمية التي تؤثر على صحة الإنسان و يؤدي انخفاض درجات الحرارة وارتفاع مستويات الرطوبة إلى توفير بيئة مثالية لنمو الفيروسات والبكتيريا.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، أعراضها، وكيفية الوقاية منها.

أمراض الشتاء

يوضح الدكتور حسين عبد الفتاح، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والسكر والغدد بجامعة القاهرة، أن نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً في فصل الشتاء. يتسبب في هذه الأمراض مجموعة من الفيروسات وتتشابه أعراضها، بما في ذلك احتقان الأنف، السعال، العطس، والحمى. ويُعتبر التهاب الحلق من الأعراض الشائعة للبرد والإنفلونزا

وقال عبدالفتاح لـ"البوابة نيوز" : قد ينجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث التهاب الشعب الهوائية، وهو التهاب يصيب أنابيب الهواء في الرئتين ويصاحبه سعال مستمر مع إنتاج مخاط. كما يظهر الالتهاب الرئوي في أنسجة الرئة وقد يكون ناجماً عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، وتعد الإنفلونزا الموسمية عدوى حادة تصيب الجهاز التنفسي وقد تكون مضاعفاتها خطيرة لدى كبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

أعراض

أشار عبد الفتاح إلى أن الأعراض تختلف حسب نوع المرض وشدته، إلا أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجة الحرارة، السعال، احتقان الأنف، العطس، آلام الحلق، الصداع، وآلام العضلات والمفاصل، وصعوبة التنفس في حالات الالتهاب الرئوي الحاد.

طرق الوقاية

في السياق نفسه، يوصي الدكتور إيهاب ربيع، استشاري الباطنة والسكر والجهاز الهضمي، بالعديد من الإجراءات الوقائية للحد من أمراض الشتاء، من أهمها:

الحفاظ على النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه أو العينين باليدين غير النظيفتين. تغطية الفم والانف عند السعال والعطس: استخدام منديل ورقي أو الساعد لتغطية الفم والأنف. التطعيم ضد الإنفلونزا: خاصة لكبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. تقوية الجهاز المناعي: من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتهوية المنزل بانتظام لتجديد الهواء وتقليل الجراثيم. ارتداء الملابس الدافئة: للحفاظ على حرارة الجسم وتجنب الإصابة بنزلات البرد. تجنب الأماكن المزدحمة: للحد من انتشار الأمراض. شرب السوائل الدافئة: لترطيب الحلق وتخفيف الأعراض.

العلاج

يضيف ربيع لـ"البوابة نيوز" أن معظم أمراض الشتاء الخفيفة يمكن علاجها في المنزل باستخدام أدوية مسكنة للآلام وخافضة للحرارة ومضادة للاحتقان. وفي حال تفاقمت الأعراض أو ظهرت مضاعفات، يُنصح بمراجعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

الوقاية خير من العلاج

يختتم ربيع حديثه بأن الوقاية من أمراض الشتاء هي الخيار الأفضل، إذ يُمكن عبر اتباع هذه النصائح تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.