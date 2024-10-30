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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل انطلاق الدوري.. أحمد سليمان يجتمع مع جوميز لمتابعة استعدادات الزمالك

احمد سليمان
احمد سليمان
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عقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على هامش مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن أحمد سليمان من المدير الفني على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وتناقش معه بشأن بعض الأمور الخاصة باحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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