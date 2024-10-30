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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انهيار ودموع.. حسين فهمي يودع شقيقه قبل تشييع الجثمان

الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي من جنازة شقيقه
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ودع الفنان حسين فهمي شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الذي شيعت جنازته من مسجد النيل بالدقي قبل صلاة الظهر، ومن المقرر أن يدفن بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أول ظهور الفنان حسين فهمي في وفاة شقيقه

ظهر الفنان حسين فهمي في حالة حزن شديدة متأثرًا على رحيل شقيقه ورفيق عمره، وكان فهمي قد غادر مهرجان الجونة السينمائي سريعًا لحضور تشييع جثمان الفنان مصطفى فهمي.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعي مصطفى فهمي

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ببالغ الحزن والأسى، النجم الكبير مصطفى فهمى شقيق النجم حسين فهمى ، بعد رحلة طويلة من الإبداع الفنى تاركا آرثـًا فنيًا مميزًا سيبقى فى تاريخ الفن ، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: "بدأت رحلة مصطفى فهمي منذ السبعينات بفيلم " أين عقلى " ، وتوجت بأخر الأعمال بمشاركته بفيلمى"السرب" و"أهل الكهف".

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