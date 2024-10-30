ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يشرح البرنامج التدريبى لمران اليوم على لاعبى الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم، وحرص جوميز على منح اللاعبين بعض التعليمات قبل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

جوميز الزمالك الدوري الممتاز البنك الأهلي مران الزمالك