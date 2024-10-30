جوميز يشرح البرنامج التدريبى لمران اليوم على لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم، وحرص جوميز على منح اللاعبين بعض التعليمات قبل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.