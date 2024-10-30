وزير الخارجية الإيراني: واشنطن وفرت ممرا جويا عبر العراق لضرب طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير ممر آمن للطيران والمقاتلات الإسرائيلية لتوجيه ضربات إيران عمق إيران، ردًا على عملية "الوعد الصادق2" التي داهمت بها إيران إسرائيل بصواريخ ومسيرات انتحارية في الأول من أكتوبر الجاري.

وقال عراقجي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، إن الولايات المتحدة وفرت ممر للطائرات الإسرائيلية عبر العراق، جارة إيران، من خلال القاعدة العسكرية الأمريكية هناك.



يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الأميرال حبيب الله سياري، مساعد قائد وزير الدفاع الإيراني للشؤون التنسيقية، أن الطائرات الإسرائيلية لم تجرؤ على اختراق المجال الجوي لإيران خلال الضربات التي نفذتها مؤخرًا على مواقع عسكرية في إيران.

وأضاف، أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت طهران من مسافة تقدر بحوالي 100 كيلو متر، من خلال استخدام سماء تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في إحدى دول الجوار.



وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من تدمير عدد كبير من الصواريخ الموجهة من المقاتلات الإسرائيلية إلى إيران، فيما وصل عدد قليل من تلك الصواريخ إلى عدد من المواقع.