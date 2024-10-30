جوميز يصدر تعليمات خاصة لفتوح وعمر جابر على هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح وعمر جابر ظهيري الأبيض، بحضور أندرية بيكي، المدرب العام، وأحمد مجدي، المدرب المساعد، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على منح الثنائي تعليمات خاصة تتعلق بأدوارهما في الملعب، وطالبهما بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.