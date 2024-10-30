حملات مرور على مصانع تدوير المخلفات في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مرور لجنة برئاسة وحده الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الادارة العامة للمركبات وادارة الصحة والسلامة المهنية على مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة للتأكد من سير العمل بالمصانع ومدى التزام الشركات بالعقود المبرمة مع المحافظة.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية، ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف "مرزوق" أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه أوضح محمد حمص، مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه جرى التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار، وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد، مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة، وعبد العزيز محمد، مسئول الدعم الفني حيث قامت لجنه التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بأجا لبيان مدى التزام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو ضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد من مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

ووجه "مرزوق" الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة

WhatsApp Image 2024-10-30 at 8.51.41 AM

WhatsApp Image 2024-10-30 at 8.51.41 AM (1)

WhatsApp Image 2024-10-30 at 8.51.39 AM