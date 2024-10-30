محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال فصل الشتاء

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لإستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة لإستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية للوقوف علي الاستعدادات النهائية

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء و المراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة إستعداداً لسقوط الأمطار مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على حاله مخرات السيول و سلامة الجسور على جميع المصارف.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات واية كابلات كهربائية بالطرق والمحاور حفاظاً على سلامة المواطنين.