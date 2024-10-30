ضبط 96 مخالفة تموينية فى الدقهلية وإحالة أصحابها الى النيابة العامة

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة 96 محضرا بمخالفات تموينية جرى ضبطها خلال حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها ضد المحرر بشأنهم محاضر المخالفة.

وقال محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية، انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأضاف المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

ولفت المحافظ ن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 96 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وجرى حالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه اوضح علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 38 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 58 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج..

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر وجود سلع بدون فواتير، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمي، ومحاضر بيع اسطوانات غاز بدون تصريح، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر تجميع سلع تموينية، و محاضر تبديد حرز ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها.

وجرى خلال الحملة التحفظ علي 225 شيكارة علف و13 اسطوانه غاز و500 لتر بنزين 80 و200 لتر سولار و1.5 طن عدس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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