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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.."زهور بورسعيد" يشارك في اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار

جانب من الاصطفاف
جانب من الاصطفاف
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شارك حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد.

 

"زهور بورسعيد" يشارك في اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار

 

أكد أحمد البهي، رئيس حي الزهور، أن الحي شارك في اصطفاف معدات وماكينات سحب المياه بسيارتين  لكسح المياه و9 ماكينات سحب، وذلك للوقوف على جاهزية المعدات لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وأوضح أنه جاء ذلك في أرض الاصطفاف الكائنة في حي الشرق، بمشاركة سيارات ومعدات كل الأحياء ومدينة بورفؤاد والجراج العمومي.

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السيول الأمطار الشتاء بورسعيد محافظة بورسعيد