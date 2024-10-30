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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المخرج عمرو عبدالعزيز ينعى مصطفى فهمي

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
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كتب المخرج عمرو عبدالعزيز رسالة مؤثرة، بعد رحيل الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض. 

وقال عمرو عبدالعزيز: "يتقدم اتحاد النقابات الفنية للفنان حسين فهمي والأسرة الفنية بخالص العزاء في الفقيد الغالي والدعوات بأن يسكنه الله فسيح جناته".

وقدم مصطفى فهمي مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية الناجحة منها "باب النجار" مع دينا عبدالله ويسري مصطفى، تأليف فتحي سعد، وإخراج حسن بشير، وسهرة "الفراشة" بطولة ليلى علوي، إلهام شاهين، تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج فايز حجاب. 

كما قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثير كبير لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.
 

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