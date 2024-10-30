تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأربعاء

تباين مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 30,576.13 نقطة.

كما انخفص مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.05%، وصولًا إلى مستوى 3,149.76 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30capped بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 37,896.15 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.14%، مسجلًا 13,415.51 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.2%، وصولًا إلى 7,939.48 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 11,122.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.21%، وصولًا إلى 6,521.17 نقطة.