بالأسماء.. اصابة 6 بحادث تصادم سيارتين بطريق جمصة فى الدقهلية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل أمام منطقة الكسارة على الطريق الدولي "جمصة - بلطيم" بنطاق مدينة جمصة محافظة الدقهلية، وجري نقل المصابين إلى مستشفى جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي "جمصه - بلطيم".

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصه إلي مكان البلاغ والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بيجو فى ربع نقل على طريق "جمصه - بلطيم" بمنطقة الكسارة ووجود 6 مصابين وهم:" حازم أيمن غالب القزعة، 21 سنة، طالب بجامعة المنصورة الجديدة، (أردنى الجنسية)، مصاب بجرح قطعى بالرأس وآلام بالرقبة، واحمد صبري ربيع السيد، 32 سنة، مقيم بشربين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجروح بالوجه، ورأفت على سعيد سعيد، 57 سنة،من الاسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الايمن، ومحمد زكريا حموده، 37 سنة، من اسيوط، اشتباه كسر بالفخذ الايمن، ابو المجد عبد الجواد عبد الرحمن، 71 سنة، من بلقاس، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمود محمد عزام،23 سنة، ومقيم بشربين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم".

جري نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.