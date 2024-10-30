"الإسعافات الأولية لحالات التسمم" ندوة بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة جامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة عن الإسعافات الأولية لحالات التسمم بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد فرغلى عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مى رسلان وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث حاضر بالندوة الدكتورة إسراء حمدي مدرس التمريض الباطنى الجراحى بكلية التمريض.

تناولت الندوة أسباب وأنواع التسمم متمثلة فى التسمم البكتيرى والكيميائيّ والدوائى، كما تناولت التسمم الناتج عن اللدغات أو العضات مثل عضة الكلب أو لدغات الثعبان أو العقرب، كما تناولت الندوة إجراءات الإسعافات الأولية للحفاظ على حياة المصاب وتقليل المضاعفات لحين نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج المتخصص.