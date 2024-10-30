"كان راكب سكوتر".. مصرع شاب على الطريق الدائري بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل "سكوتر" يستقله، واصطدامه برصيف الطريق الدائري بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، أمام إحدى الأكاديميات الخاصة، وجري نقل جثمانه الى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.



كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووفاة شاب على طريق المنصورة الدائري.

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين وقوع الحادث علي الطريق أمام أكاديمية خاصة، وتصادم موتوسيكل "سكوتر" يحمل لوحة ارقام " د أ ي 8968 "، فى الرصيف وانقلابه ووجود جثة مهشمة الجمجمة لشاب يدعى"احمد حسام ابراهيم محمود نصار، 19 سنة، ومقيم بشارع البحر الأعظم مركز طلخا".

جري نقل الجثمان إلي مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.