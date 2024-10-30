"ذبح وحرق".. تفاصيل صادمة في واقعة مقتل ربة منزل ونجلها بالسلام

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية، لجثتي ربة منزل وابنها، في السلام، عن تفاصيل صادمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات: أن شقيقة المجني عليها هي التي ارتكتب الجريمة وقامت باشعال النيران داخل الشقة لتختفي معالم جثتي ربة المنزل ونجلها.

وتبين من المناظرة، أن الجثتين بهما جروح طعنية ذبحية بالرقبة وغائرة وحروق شديدة بالجسد وانتفاخ في الجسد، وأن الوفاة حدثت منذ أكثر من يومين.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص وبعد اخماد النيران تبين العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئى، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي شقيقة المجني عليها وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.