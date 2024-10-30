أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد طقس غدا الخميس، أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 17 درجة.