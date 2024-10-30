اندلاع حريق في شقة سكنية دون خسائر بالأرواح في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، في شارع نبيل بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية، عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتم تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة بالطابق السادس في عقار بشارع نبيل بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبجهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية، بالطابق السادس، ، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق في شبرا الخيمة

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