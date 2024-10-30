تعاون بين القومي للإعاقة وبنك مصر في توعية طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عددا من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة.

يأتي هذا الدور تماشيا مع مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدخل ضمن مكونات وآليات العمل فيها الاهتمام ببناء الإنسان المصرى ومن داخله الأشخاص ذوي الاعاقة باعتبارهم أشخاصا فاعلين في المجتمع.

من جانبها رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون القائم بين المجلس وبنك ومصر ومديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية متمثلة في إدارة التربية الخاصة، وهو ما أسفر عن تنظيم عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بالشمول المالي وتبصير الأشخاص ذوي الاعاقة وتحديدا طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع داخل الادارات التعليمية بمحافظات القليوبية الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ.

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية قدمت شرحا وافيا عن كثير من المفاهيم والحقوق المالية لذوي الإعاقة، وإجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية لهم داخل البنوك المختلفة تماشيا مع سياسة الدولة نحو دمج وتمكين وتوعية الاشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك توعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري والخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.

وأشارت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس، أنه بنهاية كل ورشة توعوية يتم توزيع فيزا " ميزة " بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية، مع اهداء شنطة بنك مصر لكل طالب ومتدرب، هذا بخلاف ترجمة كافة الورش إلى لغة الإشارة لإتاحة كافة المواد التوعوية لهم.

جدير بالذكر ان الورش التوعوية التي تتم بالتعاون والتنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبنك مصر، وصلت إلى مدارس محافظة الدقهلية وتحديدا مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بقرية سنفا - مركز ميت غمر، و مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بمنية النصر، و مدرسة ضعاف السمع الثانوية الفنية بعمر بن الخطاب - شرق المنصورة، و معهد الأمل الثانوي الفني للصم - غرب المنصورة، و مدرسة النور الثانوية للمكفوفين بالمنصورة.

وفي محافظة الشرقية وصلت الندوات التوعوية إلى مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بالحسينية، ومدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وفصول التربية الفكرية الثانوية بمدينة أبو حماد، والمدرسة الثانوية الفنية للصم و الملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب للصم بديرب نجم ، و معهد الأمل الثانوي الفني للصم وضعاف السمع بغرف الزقازيق، و مدرسة النور الثانوية للمكفوفين - غرب الزقازيق.

وفي محافظة القليوبية استفاد من الندوات التوعية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الثانوية الفنية بشرق شبرا الخيمة، ومدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع ببنها، و مدرسة العمار الثانوية الفنية للصم والبكم بطوخ، ومدرسة القناطر الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بالقناطر الخيرية، ومدرسة عرب جهينة الثانوية الفنية للصم والبكم وضعاف السمع بمركز شبين القناطر، و مدرسة النور الثانوية للمكفوفين وضعاف السمع ببنها.

وفي محافظة كفر الشيخ استهدفت الندوات التوعية مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم - شرق كفر الشيخ، و مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بالحامول، و مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بمنية جناح بمركز دسوق،و مدرسة النور الثانوية للمكفوفين - شرق كفر الشيخ.

يذكر أيضاً ان الورش التوعوية يشرف عليها من المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة سامي أحمد أبو ضيف، مسؤول المشاركة السياسية بالمجلس، يعاونه إدارة التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية.