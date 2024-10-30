أوقاف أسوان تسلم 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي للتضامن

سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لمديرية التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتوزيعها على الجمعيات الأهلية والأسر المستحقة في المحافظة، في إطار دعم وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات مصر.

وقال الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في بيان صحفي، إن هذه الكمية التي تسلمتها مديرية الأوقاف بأسوان بواقع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي تأتي ضمن الدفعة الرابعة لمشروع وزارة الأوقاف، لتحقيق جهود الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

مشروع صكوك الأضاحي من أهم مشروعات وزارة الأوقاف

وأضاف الشيخ سمير خليل، أن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الوزير الدكتور أسامة الأزهري، كونه مشروعًا قوميُا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها.

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