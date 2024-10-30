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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات جنوب شرق إسبانيا إلى 51 قتيلا

الفيضانات
الفيضانات
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا بشكل مفاجئ إلى 51 قتيلا، وذلك وفقا لما أفادت به خدمات الطوارئ.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الأربعاء/ - إن مياه الأمطار الغزيرة غمرت الطرق والبلدات وتسببت في جرف السيارات في الشوارع وخروج قطار عن مساره قرب مدينة "مالقة" وإلحاق أضرارا بالعديد من المنازل والمبان.
بدورها، طالبت السلطات الإسبانية السكان في المناطق الأكثر تضررا بالبقاء داخل منازلهم للحفاظ على أرواحهم وأيضا بتجنب السفر غير الضروري.
ومن المتوقع أن تستمر العواصف والفيضانات حتى يوم غد الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية في البلاد.
 

الفيضانات إسبانيا