50 طالبا من جامعة بني سويف يشاركون في برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة 50 طالب وطالبة من الكوادر الشبابية من طلاب جامعة بني سويف في برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف "لطلاب الجامعات المصرية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التابع لمشيخة الأزهر الشريف وبالتعاون مع الجامعات المصرية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج يتضمن جلسات وورش عمل مع طلاب الجامعات، للاستماع إلى آراءهم وأفكارهم والتحاور مع المحاضرين المتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالأفكار المتطرفة، وذلك في إطار الدور العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف، ورسالته الإنسانية، حيث شملت الفعاليات محاضرة بعنوان "بناء الوعي" والتي تهدف إلي بناء وعي الشباب بكل المخاطر التي تحيط بهم، وكيفية نشر الأفكار الهدامة بشكل مخادع لجذب الشباب والانسياق لها ، كما تناول الفعاليات كيفية مجابهة التطرف وكيفية الوقاية منه.

وأضاف، أن برنامج" نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب يستهدف مواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة الي تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الأخر، وكذلك التعرف على كافة الأفكار السلبية التي طرأت على مجتمعنا وكيفية التصدي لها.