«قومي المرأة» يعقد اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع إصلاح وتجديد ترام الرمل

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع" إصلاح وتجديد ترام الرمل بالإسكندرية" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، والوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي .

وشهد الاجتماع حضور كل من صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، وشيرويت عطية مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ، بسنت محمود الباحث الاقتصادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وازادورا كلاف مسؤولة مشروعات بالوكالة الفرنسية للتنمية، ونهاد محمود مجدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة القومية للأنفاق، وممثلو الهيئة، ومشاركة الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت صفاء حبيب، أن الاجتماع هدف الى عرض إنجازات مشروع الترام خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة عمله المستقبلية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الشريكة .

كما أوضحت أن المشروع يهدف الي تنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة بصورة عامة، والتصدي للتحرش بصفة خاصة من خلال حملات توعوية مباشرة مع الجمهور، وبالتركيز علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة العنف، كما استعرضت أنشطة المشروع ، وعرضت نبذة عن المشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين السيدات فى جميع المجالات.

فيما استعرضت الدكتورة ماجدة الشاذلى العلاقة بين تمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا وحمايتهن من العنف، مشيدة بأهمية المشروعات التي يقدمها المجلس للسيدات.

وأشارت إلى قصص نجاح سيدات اجتهدن في كل الورش والتدريبات التابعة للمجلس وطالبن بالمزيد من أجل إقامة مشروعاتهن الخاصة.