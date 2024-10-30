محافظ بني سويف يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد داخل مقر الحماية المدينة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال إنشاء المبنى الجديد داخل مقر الحماية المدنية، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رافقه خلال الزيارة: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف،أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، ومسؤولو الحماية المدنية.

وخلال الزيارة، ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع، مستجدات الموقف الحالي لأعمال الإنشاءات بالمبني، الذي تشرف على تنفيذه مديرية الإسكان، ويقام على مساحة 225 متراُ ويتكون من دور أرضي وطابقين أول وثاني علوي، ويضم قاعة تدريب وغرفة عمليات وعدد من المكاتب والغرف الإدارية.

ووجه المحافظ مسؤولى الإسكان بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المشروع قبل بداية العام الجديد، لاسيما وأنه سيمثل إضافة هامة لمرفق حيوي يعتبر من خطوط الدفاع الأولى في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات ، مؤكدا حرص المحافظة تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع،مثمنا جهود القائمين عليه من القيادات والضباط والجنود والأفراد ودورهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.