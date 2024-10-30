شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد الشناوي من معسكر المنتخب

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي من معسكر المنتخب الوطني المقبل.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد أحمد شوبير، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قرر استبعاد محمد الشناوي من معسكر الفراعنة المقبل.

وذكر شوبير، في برنامجه الإذاعي اليوم الأربعاء، إن حسام حسن، قرر استبعاد محمد الشناوي من المعسكر المقبل من أجل إراحته في ظل ضغط المباريات على النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وخوفا من تعرض اللاعب للإجهاد أو الإصابة.

وتابع شوبير، أن حسام حسن سيعتمد في حراسة المرمى على الثلاثي محمد عواد ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ضمن المعسكر المقبل، وهناك نية أن يمنح كلا من محمد عواد ومصطفى شوبير كل حارس منهما مباراة، وهذه ميزة أن تحسم التأهل مبكرًا.

وشدد أحمد شوبير أن تفكير حسام حسن في المعسكر المقبل، هو إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، قد تكون هناك نية لغياب محمد صلاح نجم ليفربول عن التواجد في مباراة الرأس الأخضر والتي ستقام على ملعب نجيل صناعي.