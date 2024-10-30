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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يشارك في الملتقى الدولي للزراعة

جانب من الملتقى الدولى
جانب من الملتقى الدولى للزراعة
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شارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة في الملتقى الدولي للزراعة والذي يقام في القاهرة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافتتحته نيابة عنه الدكتورة شرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء  هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في مصر.

 وقال اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد، إن دور وزارة الزراعة توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقوم برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.

وأضاف الشرقاوي، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفقد جناح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بالمعرض، مشيدًا بما يقدمه من أنشطة متعددة من توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

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شتلات النخيل شتلات الزيتون توفير مستلزمات الإنتاج