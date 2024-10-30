أوكرانيا تعلن إسقاط 33 طائرة روسية دون طيار آخر 24 ساعة

أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني اليوم /الأربعاء/ عن إسقاط 33 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

وذكرت القوات - في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) - أن الجيش الروسي استهدف قطاعًا خاصًا في إقليم سومي بصاروخ من نوع غير محدد من منطقة بيلجورود، كما هاجم بـ 62 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات أخرى غير محددة من اتجاهات أوريل في منطقة بريمورسكو-أختارسك بروسيا، ويشن الطيران التكتيكي للروس باستمرار هجمات بالقنابل الجوية الموجهة على أراضي الخطوط الأمامية في قطاعات سومي وخاركوف ودونيتسك.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم الجوي من قبل قوات الصواريخ المضادة للطائرات والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية والدفاع الأوكرانية.

وتابع"أنه حتى الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، تم تأكيد إسقاط 33 طائرة بدون طيار للروس في أقاليم كييف وتشيركاسي وخميلنيتسكي وخاركيف وزابوروجيا ودونيتسك ودنيبرو وسومي وتشرنيجوف وبولتافا، كما فُقدت 25 طائرة بدون طيار في المنطقة، ويتم توضيح المعلومات وتحديثها".