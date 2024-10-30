صفية العمري تنعى الفنان مصطفى فهمي: كنت أميرا في كل شيء

نعت الفنانة صفية العمري وفاة الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا، بعد رحلة فنية حافله بالأعمال بين السينما والدراما.

ونشرت الفنانة صفية العمري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنان مصطفى فهمي لتشارك بها جمهوره.

منشور الفنانة صفية العمري

وعلقت الفنانة صفية العمري على الصورة "الأستاذ مصطفى فهمي في ذمة الله، خبر حزين جدا، الله يرحمك يا مصطفى ويحسن اليك، كنت أمير في كل شيء، خالص عزائي لأبنائه وأسرته وعلي رأسهم الفنان حسين فهمي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".