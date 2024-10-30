غدا.. حفل أماني محفوظ وفرقة "ضفاير" بقبة الغوري

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 12:31 م

يستضيف بمركز إبداع قبة الغوري، في الثامنة مساءً غد الخميس، حفل شعري موسيقي للشاعرة أماني محفوظ بصحبة فرقة ضفاير.

يتضمن الحفل أشعاراً تتناول قضايا المرأة، وعلاقتها بالمجتمع والأسرة والعمل، بالإضافة إلى زواج القاصرات وهجرة المرأة للعمل بالخارج، والطلاق والإنجاب، وغيرها، كما ستقدم قصائد تعبر عن الرجل وعلاقته بالمرأة.

وقالت أماني إنها ستقدم خلال الحفل مجموعة جديدة من أشعارها ومؤلفاتها الفنية، مع فرقتها التي تضم مجموعة من المبدعات الموهوبات في الموسيقى والغناء وستلقي أماني شعارها بوسائط فنية متنوعة تعبر عن كلماتها، منها التمثيل والباليه.

وتخصص أماني، وهي كاتبة وحكاءة ومؤلفة مسرح وفنانة تشكيلية وشاعرة، في مسرح قبة الغوري عشرات المقاعد لذوي الهمم، كما خصصت للصم وضعاف السمع اثنين من مترجمي الإشارة.

وتؤمن أماني محفوظ بأن الفن رسالة تنوير ومحبة وسلام يقدمها المبُدع للمُتلقي، وأن الفن والأدب هما سفينة نوح لإنقاذ العالم من قوى الشر المحيطة. وتسعى للخروج دائماً عن التقليدي المألوف.

وبدأت محفوظ مسيرتها الفنية عام 2008 بصدور أول دواوينها الشعرية "شباك موارب"، ثم توالت بعدها عدة دواوين، منها ما طبع بمصر ومنها ما قامت بطباعته دائرة الثقافة بالشارقة بتوجيه من الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي.

قدمت أماني عدة حفلات شعرية ومسرحيات للكبار، والصغار داخل وخارج مصر.



وتكرس فرقة "ضفاير" جهدها من أجل تغيير الشكل النمطي المُعتاد للشعر، والخروج به من أزمة الإهمال والتهميش، وسيطرة النخبوية، وذلك من خلال تقديم أشكال تعبيرية متعددة ومختلفة تُثري الشعر وتُمتع الجمهور.

وأسست هذه الفرقة عام ٢٠١٣، وتضم فريقاً من النساء والفتيات الموهوبات من مختلف التخصصات، وتؤكد أماني على فكرة التضفير أو المزج بين القوالب الفنية، التى من أجلها كانت "ضفاير".