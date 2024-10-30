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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد ومكان تشييع جثمان مصطفى فهمي

الفنان مصطفى فهمي
الفنان مصطفى فهمي
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رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان مصطفى فهمي بعد صراع مع مرض السرطان  وتدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 82 عاما.

وكشف مصدر خاص لـ “البوابة نيوز” أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنان مصطفى فهمي بعد صلاة الظهر من مسجد النيل بالدقي، على أن يدفن بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وسط البلاد.

أخر أعمال الفنان مصطفى فهمي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كانت مشاركته في بطولة فيلم «السرب» الذي عُرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبدالجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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