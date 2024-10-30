وزير الزراعة يلتقي نظيريه بسوريا والبحرين.. ويبحث التعاون مع مدير "اكساد" ورئيس اتحاد الدواجن بالأردن

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءات ثنائية مع وزيري الزراعة بدولتي سوريا والبحرين، فضلا عن رئيس المركزى العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش زيارته لدولة الأردن، للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، بالعاصمة الاردنية عمان، والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالامم المتحدة (الاسكوا).

وخلال لقاءه و"فايز المقداد" وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بدولة سوريا، أكد "فاروق" أن التعاون الزراعي بين مصر وسوريا يمثل محورًا هامًا في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، نظرا لتمتع البلدين بتاريخ طويل في الزراعة، وامتلاكهما للعديد من الإمكانات الزراعية الواعدة، وأن التعاون المشترك يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي للشعبين الشقيقين، بما يعود بالنفع على المنطقة العربية.

وبحث الجانبان إمكانيات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في مجال تحديث وتطوير وتحديث الري، إضافة إلى تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية واستنباط الأصناف الحديدة المحسنة، ذلك بالإضافة إلى تبادل البحوث والدراسات الزراعية، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

فيما أكد علاء فاروق، خلال لقاءه المهندس وائل المبارك وزير الشئون البلدية والزراعة بالبحرين، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن تكثيف سبل التعاون الزراعي المشترك، يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون في تطوير المشروعات زراعية المستدامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تعزيز حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية، وزيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، مما يساهم في تنويع الصادرات وزيادة الدخل القومي، ذلك بالإضافة إلى تبادل الأبحاث الزراعية المشتركة لتطوير أصناف من المحاصيل الزراعية، وتحسين الانتاجية ومقاومة الأمراض والآفات، وتطوير تقنيات الري.

فيما التقى وزير الزراعة أيضا ونصر الدين العبيد رئيس المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحله (أكساد)، لبحث سبل التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون البحثي والتطبيقي في مجال تحسين سلالات الاغنام المصرية واصناف القمح المتحمل للظروف الجوية وكذا توفير شتلات الزيتون عالية الجودة والانتاجية والتعاون في تنفيذ الصوب الزراعية لتحقيق الاستدامة في توفير شتلات الزيتون والمعدات الزراعية لتطبيق نظام الزراعة الحافظة بدون حرث والتي توفر الوقود وتعزز رطوبة التربة.

وإلتقى "فاروق" أيضا والمهندس فارس حمودة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء ورئيس الاتحاد النوعى لمزارعي الدواجن بالأردن، حيث استمع وزير الزراعة إلى الأنشطة التي ينفذها الاتحاد، ودوره في تمكين مربي الثروة الداجنة، وتنظيم عملها، وتحسين مستوى دخل العاملين بها.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، إمكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين مناخ الإستثمار، وتحسين مناخه، وتشجيع القطاع الخاص، للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص إستثمارية واعدة بمصر في قطاع الدواجن.

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