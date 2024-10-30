عبدالغفار يلتقي بالسفراء المصريين الجدد لبحث التعاون الصحي مع الدول المضيفة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة من السفراء المصريين الجدد قبيل مغادرتهم لتولي مهامهم الدبلوماسية في الخارج، وقد جرى اللقاء في إطار السعي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مختلف الدول في المجال الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الوزير السفراء بمناصبهم الجديدة، معرباً عن أهمية تمثيلهم لمصر في الخارج لتعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، وأكد أن دورهم جسر للتعاون في شتى المجالات، مما يسهم في تعزيز التفاهم وتبادل المعرفة بين الدول.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النقاش تناول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاع الصحي مع الدول المضيفة، وذلك عبر تيسير التبادلات الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة للمؤسسات والمستثمرين، وتنسيق التعاون بين الحكومات المعنية.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تطرق إلى عرض شامل لتطور المنظومة الصحية في مصر، بما في ذلك استراتيجيات الترويج للقطاع الصحي المصري بالخارج، وآليات نقل الخبرات المتراكمة على مدار السنوات الماضية،كما قدم نائب رئيس الوزراء للسفراء تفاصيل حول البرامج والمشروعات الصحية، مثل مبادرات الصحة العامة، ونظام التأمين الصحي الشامل، ومشروعات رفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب السياحة العلاجية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير استعرض فرص الاستثمار في القطاع الصحي وأطر الشراكات المتاحة للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية التعاون لتوطين صناعة الدواء واللقاحات وتلبية احتياجات القارة الأفريقية.

كما ناقش اللقاء فرص الاستفادة من عضوية مصر في اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وسبل دعم غير المصريين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشقاء في بلدانهم، خصوصًا في أوقات الأزمات.

وتناول نائب رئيس الوزراء، ضمن عرضه للمؤشرات السكانية، إمكانات استثمار الكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة في مصر، لسد الاحتياجات بالخارج، بما يعود بالنفع على المواطنين والدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية استمرار التواصل مع السفراء، للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة ومواكبة المستجدات، بما يضمن فاعلية السياسة الخارجية المصرية مع مختلف الدول.

حضر اللقاء السفير حاتم يسري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والسادة السفراء (السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والسفير كريم السادات سفير مصر لدى ماليزيا، والسيدة السفيرة داليا توكل قنصل مصر في مومباي الهند، والسيدة السفيرة ريهام عمار سفير مصر لدى الجمهورية الجابونية، والسيدة السفيرة ميادة عصام سفير مصر لدى جمهورية زامبيا، والسفير علاء حجازي سفير مصر المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في المقر الأوروبي بجينيف).

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