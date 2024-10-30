انطلاق فعاليات مؤتمر "صناع القرار" حول القطاع العقاري

انطلقت فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، اليوم الأربعاء؛ تحت عنوان: "صناع القرار في القطاع العقاري"، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أهمية انطلاق المؤتمر كفرصة لمناقشة أبرز الفرص والتحديات في القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية الجوهرية على مستوى العالم، مضيفًا أن القطاع يشهد نموًا كبيرًا وبشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة في ظل اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وتوفير الملايين من الوحدات السكنية لمختلف الفئات في إطار التجربة التنموية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور وليد عباس: أن السوق العقاري المصري يضم العديد من الفرص الاستثمارية في ظل توافر الأراضي والوحدات وتذليل الحكومة المصرية لمختلف التحديات، وفي ضوء وجود مطورين عقاريين من ذوي الخبرة في مصر، لافتًا إلى أن تلك الشراكة نجحت في تدشين تجارب متميزة في مصر بعد تشييد ٣٨ مدينة جديدة من الجيل الرابع للمدن، لتقدم نماذج لمستقبل عمراني جديد.

ومن جانبه، أعرب المهندس سامر فرج، الرئيس التنفيذي لشركة "سان آند سام" المنظمة للمؤتمر، عن سعادته بانطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري المصري نجح في تقديم تجارب متميزة خلال السنوات الماضية بشكل تجاوز مختلف التحديات في السوق، مضيفًا أن المؤتمر يعد فرصة لجمع كبرى شركات التطوير العقاري والمسؤولين الحكوميين لوضع أفكار خارج الصندوق لتعزيز التجربة المصرية في التنمية العمرانية، مثل: الأفكار المتعلقة بسبل النهوض بالسياحة العقارية وتصدير العقار، وغيرها من محاور العمل.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رموز القطاع العقاري المصري؛ ومن بينهم: المهندس/ أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور"، والمهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مدينة مصر"، والمهندس/ طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية هولدينج، والأستاذ/ أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة شركة "AMG" للتطوير العقاري.

كما يشارك بالحضور في المؤتمر، الدكتور/ عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "MBG" للتطوير العقاري، والمهندس/ محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، والأستاذ عبد الناصر طه، الرئيس المؤسس لفرع الاتحاد الدولي للعقارات في مصر، والمهندس/ أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة "SAK" للتطوير العقاري، والمهندس/ أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة "العتال هولدينج"، والمهندس/ هشام شكري، رئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة "رؤية" القابضة، رئيس المجلس التصديري للعقار، و/ أحمد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "تايمز" للتطوير العقاري.