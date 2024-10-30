القاصد يجتمع مع لجنة البحوث العلمية لبحث التحديات المختلفة بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية اجتماعًا للجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات الصناعة والمجتمع وخطط الدولة التنموية.

كما وجه القاصد الكليات إلى ضرورة زيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية التي لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة، وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي داخل الكليات وتعزيز ثقافة البحث العلمي.

الرسوم الدراسية

وأشار القاصد إلى أن اللجنة وافقت على استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة، كما قامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وناقشت ما يستجد من أعمال.