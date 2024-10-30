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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القومي للمسرح والموسيقى" ينعى مصطفى فهمي

الفنان الراحل مصطفى
الفنان الراحل مصطفى فهمي
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نعى الفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان الرحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء،  داعيا الله أن يرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل مصطفى فهمي؛ قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "المليونيرة النشالة"، "لصوص خمس نجوم"، "عمليات خاصة"، "السرب"، "أيوب"، "لمن تشرق الشمس"، "أيام في الحلال"، "أهل الكهف" ، بالإضافة إلى الكثير من المسلسلات منها: "حياة الجوهري"، "مأمون وشركاه"، "بابلو"، "مليكة"، "الحفار"، "برديس"، "الحب وأشياءأخرى".

مصطفى فهمي إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية