تحرير 638 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم .. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري إلى 28 اكتوبر، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري إلى 28 اكتوبر من تحرير 638 مخالفة متنوعة.

وأسفرت الحملات عن الآتي:

تم ضبط الآتي :11 طن دقيق بلدي مدعم مخابز بإجمالي عدد 220 شكارة دقيق

33370 سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، وضبط 1482 كجم لحوم فاسدة

900 كجم سكر تمويني، وضبط 780 زجاجة زيت تمويني، وضبط 660 كيس مكرونة تمويني، وضبط 308 علبة سجائر

27 شكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن طن ونصف.

كما تم تحرير عدد 388 محضر في مجال المخابز ما بين13 محضر تصرف وتجميع دقيق 27 محضر نقص وزن ، 61 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان 129 محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن، عدم وجو قائمة إلخ .

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية الطازجة.

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