سقوط عاطلين سرقا أموالا من داخل مزرعة دواجن بالنزهة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا أموالا من داخل مزرعة دواجن بالنزهة .

تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة ، حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المبالغ المالية من إحدى مزارع الدواجن إثر خلافات بينهما وبين مالك المزرعة ، وأقرا بإخفائهما مبلغ مالى آخر من متحصلات واقعة السرقة تم ضبطه وأن مركبة التروسيكل والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهما قاما بشرائهما من المبلغ المالى المستولى عليه . تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .