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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطلين سرقا أموالا من داخل مزرعة دواجن بالنزهة

عاطلين سرقوا أموال
عاطلين سرقوا أموال من داخل مزرعة دواجن
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 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا أموالا من داخل مزرعة دواجن بالنزهة .

 تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة ، حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المبالغ المالية من إحدى مزارع الدواجن إثر خلافات بينهما وبين مالك المزرعة ، وأقرا بإخفائهما مبلغ مالى آخر من متحصلات واقعة السرقة تم ضبطه وأن مركبة التروسيكل والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهما قاما بشرائهما من المبلغ المالى المستولى عليه . تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

سقوط عاطلين سرقوا أموال من داخل مزرعة مزرعة دواجن قسم شرطة النزهة