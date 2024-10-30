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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي البنك الأهلي يهنئ الأهلي بمناسبة تأهله لنصف نهائي الإنتركونتنتال

بيان البنك الاهلى
بيان البنك الاهلى
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أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وأعضاء المجلس عن تهانيهم القلبية لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وللجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي، وذلك بمناسبة التتويج ببطولة القارات الثلاث والتأهل إلى نصف نهائي بطولة الإنتركونتنتال.

وفي بيان رسمي، أكد اللواء نصار على اعتزاز نادي البنك الأهلي بالإنجازات التي تحققها الفرق المصرية في المحافل الرياضية الدولية، متمنيًا دوام التفوق والنجاح للنادي الأهلي ولكافة الفرق المصرية في المنافسات المقبلة، آملاً استمرار مسيرة التألق لرفع راية مصر عالية في الساحات الرياضية.

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