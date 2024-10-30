وكيل تعليم الفيوم يجري جولة ميدانية لعدد من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب|صور

أجرى الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، منها مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ومدرسة السلام الابتدائية، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومصطفى مبارك، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

حضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات، وأشاد بانتظام طابور الصباح، وقدم رسالة شكر وتقدير إلى هدير على معلم التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وانضباط طابور الصباح بشكل لائق ومنظم.

كما تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية وحصة حاسب آلي، كما تفقد معامل الوسائط المتعددة بالمدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تابع الدكتور خالد خلف، مدرسة السلام الابتدائية، وتفقد الفصول الدراسية، وناقش تلاميذ المدرسة في القراءة والكتابة، وقام بإملاء تلاميذ الفصل قطعة إملاء للتأكد من القراءة والكتابة وتفعيل البرامج العلاجية بالمدرسة.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية اليومية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية والوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، كما تفقد معامل المدرسة، وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بالمستوى المتميز لرياض الأطفال.

كما تم التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة وضع خطط علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، وخطط إثرائيهً للطلاب المتميزين والموهوبين بالمدرسة بالتعاون مع توجية اللغة العربية وقسم الموهوبين بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

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