ضبط 13 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز الزقازيق حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للمواد الغذائية بإحدى قرى مركز الزقازيق يقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق الحر استخراج 72% وكذا السكر الحر وأسفر التفتيش عن ضبط الكميات الأتية :-

* ضبط عدد 240 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 12 طن مجهول المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره .

* ضبط عدد 20 شيكارة سكر سايب زنة الشيكارة 50كجم بإجمالي كمية قدرها طن سكر سايب غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وقد تم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخزن.