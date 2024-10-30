مهرجان القاهرة السينمائى ينعى مصطفى فهمى: "ترك إرثـا فنيا مميزا سيبقى فى تاريخ الفن"

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ببالغ الحزن والأسى، النجم الكبير مصطفى فهمى شقيق النجم حسين فهمى ، بعد رحلة طويلة من الابداع الفنى تاركا آرثـًا فنيًا مميزًا سيبقى فى تاريخ الفن ، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها: "بدأت رحلة مصطفى فهمي منذ السبعينات بفيلم " أين عقلى " ، وتوجت بأخر الأعمال بمشاركته بفيلمى"السرب" و"أهل الكهف" ".

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي الفنية

وأضاف: أن الفنان مصطفى فهمى بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974. ليقدم بعدها العديد من الأعمال السينمائية الثرية التى حققت نجاحاً جماهيريا ونقديا كبيرا ، وشكلت مكانة خاصة منها "وجها لوجه" ،"لمن تشرق الشمس" ، "الحب في غرفة الإنعاش" ،"موعد مع القدر" ، "نبتدي منين الحكاية" ، "قمر الزمان" ،"هكذا الأيام" ،"عذراء ولكن" ، "كلهم في النار"، "قصر في الهواء" ، "بنت غير كل البنات"، "امرأة قتلها الحب"، "امرأة في دمي" ،"الندم"، "المليونيرة النشالة"، "الشباك" ،"البنت اللي قالت لا"، "إحترس نحن المجانين" ،"ابتسامة واحدة تكفي" ، "الملاعين" ، "سأعود بلا دموع"،"الفقراء أولادي"، "العاشقة"، "الرحمة يا ناس"، "رحلة الشقاء والحب"، "آدم يعود للجنة" ، "دعوة للزواج"، "أيوب" ، "الخادمة"، "أيام في الحلال" ،"الحب في غرفة الإنعاش" ، "موعد مع القدر" ، "الأوهام"، "ابتسامة في نهر الدموع"، "لصوص خمس نجوم" ، "فرسان آخر زمن" ، "خادمة ولكن" ،"نوبة حراسة"، "الوردة الحمرا"، "لحظات حب"، "عمليات خاصة" .

وأضاف البيان: " كما أثرى شاشة الدراما ببطولة الكثير من المسلسلات الناجحة التى إلتف حولها الجمهور ومنها: " القضبان "، "إني خائفة" ، "أيام العذاب" ، "الرجل الذي أحبه"، "دموع في عيون وقحة"، "سر الغريبة"، "الرحلة 83" ، "ويبقى الحب دائما" ، "زائر الليل"، "دعوة للحب"، "حلم الليل والنهار"، "برديس"، "الحب وأشياء أخرى"، "وشائت الأقدار" ، "الضابط والمجرم" ، "وعاد النهار"، 'نار ودخان"، "مكان في القلب"، "ربيع في العاصفة"، "الشراع المكسور"، "وتدور الدوائر"، "لؤلؤ و أصداف"، "بعد العاصفة"، "أبيض وأسود"، "الغفران"، "بنت سيادة الوزير"، "إمرأة وثلاثة وجوه"، "الوديعة"، "ليالي الغربة"، "الصياد و الأفعى" ، "حارة المحروسة"، "بريق في السحاب"، "الحفار" ،"طريق السراب" ، "حياة الجوهري"، "أسرار خاصة"، "القلب يخطئ أحيانا"،"حلم العمر كله"، "همسات في العاصمة"، "ليه يا دنيا ليه"، "قسمتي ونصيبي" ،"مشوار امرأة"، "أحلام البنات" ،"قلوب تائهة"،"قصة الأمس" ،"جدار القلب" ،"دموع في نهر الحب" ،"الوديعة والذئاب"، "قضية معالي الوزيرة"، "طيري يا طيارة"، "مملكة يوسف المغربى" ، "مأمون وشركاه" ،"حلاوةالدنيا"،"مليكة" "بابلو".

وتابع: “رحم الله النجم الكبير الذى ترك أثراً كبيرًا فى قلوبنا و ألهم أسرته وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان”.